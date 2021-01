Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a des ambitions colossales pour l'été prochain !

Publié le 30 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Interrogé dans la presse espagnole, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur différents dossiers chauds du PSG en vue de l'été prochain.

Arrivé en début d'année au PSG, Mauricio Pochettino nourrit de belles ambitions pour le mercato l'été prochain. Dans les colonnes de Marca , le technicien argentin a évoqué la possibilité d'attirer Lionel Messi : « Je respecte les joueurs qui appartiennent à d’autres équipes car elles peuvent se fâcher et je comprends cela. Est-ce que j’aimerais voir Messi au PSG ? Ce que je vais dire sera mal interprété et j’aime que ce j’ai. Les grands joueurs peuvent s’intégrer dans n’importe quel championnat et dans n’importe quelle équipe ». Relancé sur Sergio Ramos, Mauricio Pochettino est bien plus loquace.

Pochettino ne ferme pas la porte à Messi et Ramos