Mercato - PSG : Les vérités de cette recrue estivale sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 29 janvier 2021 à 21h15 par D.M.

Alessandro Florenzi est revenu sur l’arrivée de Mauricio Pochettino, nommé il y a quelques semaines au poste d’entraîneur du PSG.

Thomas Tuchel espérait terminer la saison au PSG et aller au bout de son contrat, mais les dirigeants qataris en ont décidé autrement. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 24 décembre, le technicien allemand a appris son départ de la bouche de Leonardo après une victoire face au RC Strasbourg. Pour le remplacer, le PSG a opté pour l’option Mauricio Pochettino. Joueur du club parisien entre 2001 et 2003, le technicien argentin prend ses marques et tente de mettre en place sa méthode.

« Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelles idées tactiques »