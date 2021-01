Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut frapper un grand coup avec Lionel Messi !

Publié le 29 janvier 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Tandis que Lionel Messi est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, l’état-major parisien basé à Doha serait bel et bien intéressé par la perspective de recruter l’Argentin tant son éventuelle arrivée aurait une portée planétaire.

Son avenir au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés. Et pour cause, dans un peu plus de cinq mois, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au sein de son club de toujours et sera alors libre de rejoindre l’écurie de son choix. Déjà désireux de s’en aller l’été dernier, celui qu’on surnomme La Pulga pourrait ainsi voir se présenter l’opportunité de relever un ultime challenge en Europe avant de raccrocher ses crampons. Et dans cette optique, le PSG n’aurait pas la moindre intention de laisser passer sa chance ! Effectivement, depuis plusieurs semaines, Lionel Messi est fréquemment envoyé du côté des pensionnaires du Parc des Princes, club au sein duquel le natif de Rosario pourrait de nouveau faire équipe avec Neymar.

Le Qatar est à la manœuvre dans le dossier Lionel Messi

En cas d’arrivée de Lionel Messi au PSG, l’état-major parisien basé au Qatar frapperait un énorme coup sur le marché des transferts. En effet, s’attacher les services de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur, n’est pas donné à tout le monde. Médiatiquement et sportivement, la venue du numéro 10 du FC Barcelone s'apparenterait à un message fort envoyé à l’Europe toute entière du football. Et c’est précisément dans cette optique qu’agirait le Qatar à en croire les informations dévoilées par Le Parisien , le quotidien francilien précisant que le board du PSG serait à la manoeuvre dans ce dossier malgré l’opération financière conséquente que le dossier nécessitera. Ainsi, tandis que Neymar, Leonardo, Mauricio Pochettino, Leandro Paredes et Angel Di Maria ont tour à tour affirmé leur volonté de voir Lionel Messi revêtir la tunique du PSG, ces messages pourraient s’avérer être une initiative directement dictée par le Qatar.

La venue de Lionel Messi au PSG dépendrait de Neymar et de Kylian Mbappé