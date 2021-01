Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Messi… Leonardo s’est fixé une priorité claire !

Publié le 29 janvier 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le Paris Saint-Germain est annoncé avec insistance sur les traces de Lionel Messi, la grande priorité du club de la capitale ne serait pas de recruter l’international argentin pour l’heure.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi aura l’occasion de quitter le FC Barcelone librement au terme de cette saison 2020/2021. Déjà sur le départ l’été dernier, celui qu’on surnomme La Pulga pourra donc partir de son club de toujours afin de relever un ultime challenge en Europe s’il ne prolonge pas, chose qui ne serait pas d’actualité pour l’instant. Dans cette perspective, le Paris Saint-Germain est cité avec insistance comme étant un possible point de chute pour Lionel Messi. Cependant, pour l’heure, le numéro 10 du Barça serait encore loin d’être proche de revêtir la tunique rouge et bleue du PSG…

La priorité du PSG est de prolonger Neymar et Kylian Mbappé