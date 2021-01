Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros nom se tient prêt pour remplacer Zinedine Zidane !

Libre depuis son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri n’a toujours pas retrouvé de club, mais l’Italien ne serait pas pressé et attendrait patiemment que la place de Zinedine Zidane au Real Madrid se libère.

Revenu en début d’année 2019 dans la peau du sauveur, Zinedine Zidane peine à avoir la même réussite que lors de son premier passage au Real Madrid. Il faut dire que le tacticien français n’est pas aidé par un effectif vieillissant impossible à réaménager durant cette période de crise du Covid-19. Ainsi, les résultats madrilènes sont irréguliers, et le club est passé tout proche d’une élimination historique en Ligue des champions dès les phases de poules, de quoi remettre en question l’avenir de Zinedine Zidane. Finalement, le Real Madrid a obtenu de justesse son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition européenne, mais les éliminations successives de la Casa Blanca en Supercoupe d’Espagne et Copa Del Rey remettent sur la table la question de l’avenir de Zidane. Si ce dernier ne semble pas menacé à court terme, un bilan devrait toutefois être réalisé à l’issue de la saison, alors que l’ancien numéro 10 n’aura plus qu’une année de contrat. Sa situation sera donc à surveiller de très près, et Massimiliano Allegri en aurait conscience.

Allegri attend le Real Madrid

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en 2019, Massimiliano Allegri a été annoncé dans la majorité des grands clubs européens. Le PSG, l’Inter, ou encore Arsenal ont songé à faire appel à l’Italien, qui n’a finalement pas retrouvé de club, mais le principal intéressé ne serait pas pressé. D’après les informations d’ OK Diario , Massimiliano Allegri souhaite rebondir au Real Madrid et ne compterait répondre favorablement à aucune offre d’ici la fin de la saison, afin de voir si le poste de Zinedine Zidane sera libre ou non. Une arrivée chez les Merengue est l’un des objectifs d’Allegri, déjà proche en 2018 avant de finalement rester à la Juve. Du côté de la direction madrilène, le profil du tacticien transalpin est très apprécié, de quoi rendre envisageable son arrivée au Real Madrid. Les Merengue estimeraient en effet que Raúl est encore trop inexpérimenté pour prendre les rênes de l’équipe première, Julian Nagelsmann (Leipzig) serait donc le principal concurrent à Allegri si Zinedine Zidane venait à plier bagage.

