PSG : Le message fort de Pochettino sur Neymar !

Publié le 29 janvier 2021 à 16h45 par D.M.

Nommé entraîneur du PSG il y a quelques semaines, Mauricio Pochettino est revenu sur sa relation avec son groupe et notamment avec Neymar.

Mauricio Pochettino est de retour sur les terrains de football ! Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019 et annoncé dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, le technicien argentin a finalement accepté la proposition du PSG. Un retour aux sources pour Pochettino, qui avait déjà porté le maillot parisien en tant que joueur entre 2001 et 2003. Au sein de la capitale, l’entraîneur devra gérer des stars à l’instar de Kylian Mbappé ou encore de Neymar.

« Neymar ? L’un des grands talents mondiaux »