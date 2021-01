Foot - PSG

PSG - Polémique : Riolo fracasse les choix de Neymar !

Publié le 24 janvier 2021 à 22h15 par A.C.

Une vidéo de Neymar, publiée sur les réseaux sociaux par le Paris Saint-Germain, a beaucoup fait réagir ce samedi.

Depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain a lancé une campagne promotionnelle pour les 50 ans du club. Chacun leur tour, les joueurs livrent leur meilleur onze de l’histoire du PSG et souvent, il se font railler sur les réseaux sociaux. Julian Draxler avait notamment attiré l’attention, en plaçant son tout nouveau coach Mauricio Pochettino comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du PSG, expliquant avoir apprécié son travail d’entraineur à Tottenham. Cette fois, c’est Neymar qui s’y est collé.

« Quelle séquence dramatique ! Quelle ignorance... »