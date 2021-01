Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino savoure le réveil fracassant de Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 11h45 par A.M.

Après la très belle prestation de Kylian Mbappé contre Montpellier (4-0), Mauricio Pochettino s'est réjoui que son attaquant fasse taire les critiques reçues ces dernières semaines.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino ne cesse d'apporter son soutien à Kylian Mbappé qui n'avait pas trouvé le chemin des filets adverses en 2021. Mais pour la première fois, le technicien argentin a pu célébrer un but de son attaquant. Et même un doublé ! A l'occasion de la réception de Montpellier, le Champion du monde a semblé très en jambes et en a profité pour inscrire un doublé et délivrer une passe décisive à Neymar lors de la belle victoire du PSG (4-0). Après la rencontre, Mauricio Pochettino n'a pas manqué d'afficher sa joie pour Kylian Mbappé.

«J'étais déjà content de lui avant. Mais je suis content maintenant qu'il ait pu marquer»