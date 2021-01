Foot - PSG

PSG : Neymar affiche clairement son bonheur à Paris !

Publié le 23 janvier 2021 à 10h15 par D.M.

Neymar a disputé face à Montpellier son centième match sous le maillot du PSG. Un chiffre symbolique pour le Brésilien, qui n’a pas caché sa joie après la bonne prestation de son équipe.

La rencontre face à Montpellier (victoire 4-0) ce vendredi était hautement symbolique pour Neymar. Arrivé en 2017 au PSG, l’attaquant brésilien a disputé son centième match sous le maillot parisien. Aligné par Mauricio Pochettino aux côtés de Kylian Mbappé ou encore de Mauro Icardi, Neymar s’est montré performant et a inscrit son quatrième but de la saison en championnat. Après le match quasi-parfait de son équipe, le joueur, sous contrat jusqu'en 2022, a été invité à commenter sa rencontre, mais aussi ce chiffre symbolique.

«Je veux continuer à faire plus, marquer encore et aider encore plus mes coéquipiers»