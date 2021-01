Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé mettraient la pression pour prolonger !

Publié le 24 janvier 2021 à 10h10 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo a érigé en priorité les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Toutefois, pour obtenir l’accord du Brésilien et du Français, le directeur sportif du PSG va devoir faire de gros efforts.

Actuellement, Neymar et Kylian Mbappé sont liés jusqu’en 2022 avec le PSG. Toutefois, en coulisse, ça s’agite autour des deux stars puisque Leonardo fait tout pour tenter de les prolonger. Le directeur sportif brésilien souhaite offrir un nouveau contrat au Brésilien et au Français afin qu’ils continuent d’être les figures de proue du projet QSI et dissiper par la même occasion la menace d’un possible dans les mois à venir. En ce qui concerne Neymar, cela avancerait plutôt bien et l’ancien du FC Barcelone serait disposé à poursuivre son aventure au PSG. En revanche, pour Mbappé, cela est plus incertain alors que le Parisien a assuré ce vendredi être en plein réflexion.

Recruter pour garder Neymar et Mbappé !