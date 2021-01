Foot - PSG

PSG : Une vengeance à prendre contre le Barça ? La réponse de ce joueur du PSG !

Publié le 29 janvier 2021 à 6h30 par T.M.

Après la remontada de 2017, le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en Ligue des Champions. Existe-t-il un sentiment de revanche dans la capitale ? Danilo Pereira a répondu à la question.

Le 16 février prochain, le PSG se déplacera au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Cette rencontre sera forcément scrutée de très près, notamment à cause du passif entre les deux équipes. Cela est encore dans les mémoires de tous, en mars 2017, le Barça réalisait l’impossible, en remontant 4 buts au PSG en Ligue des Champions. Une remontada désormais entrée dans l’histoire et dans les têtes. L’effectif de Mauricio Pochettino voudra-t-il alors laver cet affront dans quelques jours ?

« La vengeance peut coûter cher »