PSG - Malaise : Cette grosse révélation sur la relation entre Mbappé et Tuchel !

Publié le 26 janvier 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé avait adressé un message de soutien à Thomas Tuchel après son départ, il se pourrait que la relation qu’entretenaient les deux hommes n’était pas aussi idyllique que cela.

« C'est malheureusement la loi du football, mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach », avait publié Kylian Mbappé dans sa story Instagram le 24 décembre dernier après les annonces parues dans la presse qui annonçaient que Thomas Tuchel avait été licencié. Quelques jours plus tard, le PSG a officiellement annoncé avoir démis l’Allemand de ses fonctions, avant d’officialiser la venue de Mauricio Pochettino pour assurer sa succession. De son côté, Thomas Tuchel a rebondi ce mardi du côté de Chelsea, club avec lequel il était en discussion comme le10sport.com vous l’a révélé.

Kylian Mbappé n’était pas un grand fan de Thomas Tuchel