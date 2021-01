Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette grosse explication sur le malaise Mbappé !

Publié le 24 janvier 2021 à 21h15 par D.M.

Selon Philippe Sanfourche, Kylian Mbappé ne serait pas concentré entièrement sur le football notamment en raison de douleurs à la cheville.

Kylian Mbappé a fait taire les critiques ce vendredi. Aligné par Mauricio Pochettino face à Montpellier, l'attaquant a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive à Neymar. Après la rencontre, le champion du monde a répondu aux critiques dont il est la cible ces dernières semaines. « La vérité est que je n’étais pas bon. Plein de critiques étaient justifiées. C’est normal : quand vous habituez les gens à marquer, le jour où vous ne marquez plus, les gens s’interrogent. Je connais aussi mon pays mieux que personne, je connais la mentalité des gens ici et je savais que c’était un passage qui allait se produire. Il faut juste se réfugier dans le travail. On continue à aider nos coéquipiers à marquer et à gagner des matchs ! » avait-il lâché au micro de Téléfoot la chaîne . Alors que sa situation contractuelle l'empêcherait de se concentrer pleinement sur son football, Kylian Mbappé serait aussi toujours diminué par des douleurs à la cheville à en croire le journaliste Philippe Sanfourche.

« Kylian Mbappé est perturbé dans son quotidien »