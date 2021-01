Foot - PSG

PSG - Malaise : Angel Di Maria monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 16h45 par La rédaction

Auteur d'un doublé face à Montpellier (4-0), Kylian Mbappé a reçu les louanges de son partenaire Angel Di Maria après la rencontre.

L'ère Mauricio Pochettino pouvait difficilement mieux commencer pour le PSG. Pas rassasié par sa victoire face à l'OM (2-1) lors du Trophée des Champions la semaine dernière, le club de la capitale a remporté ses trois derniers matches de Ligue 1 pour célébrer l'arrivée de l'entraîneur argentin. Ce vendredi, c'est face à Montpellier que le PSG l'a emporté de manière écrasante (4-0) pour prendre la tête au classement. Kylian Mbappé a été l'un des principaux contributeurs de ce succès, inscrivant deux des quatre buts parisiens.

« Il a fait un grand match »