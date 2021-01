Foot - PSG

PSG - Malaise : Danilo Pereira revient sur son conflit avec Thomas Tuchel !

Publié le 29 janvier 2021 à 7h15 par La rédaction

Arrivé cet été au PSG pour devenir la nouvelle sentinelle du club, Danilo Pereira a eu une adaptation difficile à Paris. En partie à cause de Thomas Tuchel, qui préférait faire jouer le milieu en défense centrale. Mais Danilo a accepté la situation et a tenu à revenir dessus.

L’arrivée de Danilo Pereira au PSG ne s’est pas passée comme tout le monde l'attendait. Prêté par le FC Porto, le Portugais devait devenir la nouvelle sentinelle du club et solidifier le milieu de terrain. Il devait faire partie du onze titulaire aux côtés de Marco Verratti et apporter un peu de densité physique dans l'effectif parisien. Mais au final, le joueur de 29 ans a dû s’adapter... au poste de défenseur central. Thomas Tuchel avait préféré voir l’international portugais à ce poste plutôt qu’au milieu. Si la situation n'a pas forcément plu à Danilo Pereira, il l'a cependant accepté.

« Je n’ai eu aucun problème à aider l’équipe de cette manière. Bien sûr, je préfère mon rôle de 6 »