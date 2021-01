Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos, Pochettino... Tuchel reçoit un message clair après son départ !

Publié le 29 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur ses débuts au PSG, Danilo Pereira reconnaît qu'il se réjouit du départ de Thomas Tuchel et de la nomination de Mauricio Pochettino.

Dans une interview accordée à Eleven Sport , Danilo Pereira s'est réjoui de l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG : « Je revenais de blessure lors de son arrivée donc je ne travaille avec lui que depuis une semaine. De ce que j’ai vu, je suis très satisfait des entraînements, de sa façon de les vivre, de l’intensité qu’il met à chaque session. Je pense que c’est un entraîneur typiquement argentin, il aime beaucoup l’envie, avoir le ballon et dominer le jeu. C’est quelque chose de positif pour nous et pour le club. J’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec le coach. Il m’a donné de bonnes consignes. » Il faut dire que Thomas Tuchel avait décidé de placer le Portugais en défense centrale afin de mettre Marquinhos dans le cœur du jeu. Et Danilo Pereira reconnaît qu'il n'était pas à l'aise avec ce choix.

Danilo Pereira pas mécontent du changement d'entraîneurs