Mercato - ASSE : Caïazzo sort du silence après l’échec Mostafa Mohamed !

Publié le 29 janvier 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que l’AS Saint-Etienne s’était mis un point d’honneur à recruter Mostafa Mohamed, les négociations ont très vite mal tourné. L’attaquant du Zamalek s’est finalement dirigé vers Galatasaray, et Bernard Caïazzo n’a toujours pas digéré cet échec.

Il y a quelques semaines, le 10 Sport vous révélait l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Mostafa Mohamed. L’attaquant du Zamalek FC était très emballé à l’idée de rejoindre les Verts et les négociations étaient sur le point d’aboutir, alors que l'ASSE faisait face à une concurrence rude. Mais après une intervention du président stéphanois, Roland Romeyer, sur une chaîne égyptienne, tout a viré au drame. Le club égyptien n'a pas digéré certaines déclarations et les échanges ont très vite été rompus entre Saint-Etienne et Zamalek, obligeant le pensionnaire de Ligue 1 à explorer de nouvelles pistes pour se renforcer en attaque, tandis que le club égyptien s'est mis d'accord avec Galatasaray. La pilule a d’ailleurs du mal à passer au sein de la direction de l’ASSE.

« Nous avons répondu à toutes les exigences de Zamalek, parce que nous voulions vraiment le joueur »