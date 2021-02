Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle grande annonce sur le départ de Radonjic !

Publié le 3 février 2021 à 0h30 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, Nemanja Radonjic a donc été prêté avec option d’achat au Hertha Berlin. Et du côté de la capitale allemande, on est heureux d’accueillir le Serbe.

Durant le mois de janvier, Pablo Longoria a opéré un grand ménage à l’OM. Plusieurs départs ont été actés à l’instar de Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, Morgan Sanson, Marley Aké ou encore Nemanja Radonjic. Ce dernier a fait ses valises ce lundi, lors du dernier jour du mercato hivernal. Et désormais, c’est au Hertha Berlin que le Serbe va évoluer. Prêté avec option d’achat, estimée à 12M€, Radonjic est d’ailleurs heureux de relever un nouveau défi. « Je suis très heureux d’être à Berlin aujourd’hui. La ville et le club sont très intéressants, j’ai toujours suivi la Bundesliga et j’espère pouvoir jouer dès vendredi. Je connais Marko Grujic qui m’a dit que du bien du Hertha. Cela a été un facteur décisif de mon arrivée ici », a-t-il lâché lors de sa présentation ce mardi.

« Cela faisait longtemps que nous avions Radonjic dans notre base de données »