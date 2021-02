Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nemanja Radonjic en rajoute une couche sur son départ de l’OM !

Publié le 2 février 2021 à 12h15 par T.M.

Désormais au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic s’est confié sur son départ de l’OM pour l’Allemagne.

N’ayant jamais confirmé les attentes placées en lui, Nemanja Radonjic a trop souvent déçu à l’OM. Auteur de seulement quelques éclairs de génie, le Serbe n’était pas retenu lors de ce mercato hivernal. Et un départ est finalement intervenu durant le dernier jour de la fenêtre des transferts. En effet, ce lundi, Radonjic a été prêté au Hertha Berlin, un prêt assorti d’une option d’achat annoncée à 12M€ par la presse allemande. A peine arrivé dans la capitale allemande, Radonjic a été présenté à la presse ce mardi, lui donnant ainsi l’occasion de se confier sur son départ de l’OM pour le Hertha Berlin.

« Cela a été un facteur décisif de mon arrivée ici »