Mercato - OM : Radonjic justifie son départ de Marseille !

Publié le 2 février 2021 à 1h15 par La rédaction

Officiellement prêté avec option d'achat au Hertha Berlin par l'Olympique de Marseille ce lundi, Nemanja Radonjic s'est confié sur son départ/

« Avec Nemanja, nous avons un joueur offensif qui va animer notre jeu dans les ailes avec ses deux pieds et sa vitesse. Il a régulièrement prouvé ses qualités tant au club qu'en équipe nationale. Nous l'attendons avec impatience. » Directeur sportif du Hertha Berlin, Arne Friedrich est emballé à l'idée de mettre la main sur Nemanja Radonjic, prêté avec option d'achat. À 24 ans, l'ailier ne se voyait accorder que très peu de temps de jeu du côté de l'OM et a donc préféré se frotter à un nouveau défi en Bundesliga. De quoi contenter tout le monde, puisque Pablo Longoria est parvenu à se séparer d'un énième joueur dans le but de dégraisser l'effectif de l'OM. Une opération qui a également réjoui le principal intéressé.

« Je veux montrer dès que possible que je suis un renfort pour le Hertha »