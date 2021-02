Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un renfort XXL d'ores et déjà bouclé par Zidane ?

Publié le 2 février 2021 à 1h00 par La rédaction

Arrivant en fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba devrait, sauf ultime retournement de situation, changer de club à la fin de la saison. Et le Real Madrid tiendrait la corde pour l'accueillir, malgré une concurrence rude.

« David Alaba ? Nous lui avons fait une offre, il ne l'a pas acceptée. Et je comprends aussi qu'un joueur comme David cherche un nouveau défi. Nous savons ce que nous lui devons. Mais c'est là que nous devons réfléchir à qui pourrait le remplacer et c'est ce que nous faisons. » Lors d'un récent entretien accordé à Sky 90 , Oliver Kahn, ancienne gloire munichoise et membre du conseil du Bayern, a presque entériné le départ de David Alaba. Et pour cause, le défenseur arrive en fin de contrat en juin prochain et serait des plus motivés à l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure, loin de la Bavière. Pour le récupérer, ce ne sont pas les prétendants qui manquent avec, en tête, le Real Madrid.

Le Real Madrid est la priorité d'Alaba !