Mercato - Officiel : Liverpool se renforce en défense !

Foot - Mercato - Officiel

Après avoir officialisé l’arrivée de Ben Davies en provenance de Preston North End, Liverpool accueille un nouveau joueur au poste de défenseur central. Ozan Kabak rejoint les Reds pour pallier les blessures des titulaires de Jurgen Klopp dans ce secteur de jeu.

Liverpool est actif sur cette fin de mercato hivernal. Cherchant du renfort en défense après les blessures de ses titulaires (van Dijk, Gomez, Matip), les Reds ont officialisé l’arrivée de Ben Davies dans un premier temps, en provenance de Preston North End. Mais il fallait un deuxième joueur pour Jurgen Klopp, afin de ne plus avoir à retenter quelques repositionnements de ses cadres (comme Jordan Henderson, qui a joué en défense centrale face à West Ham ce dimanche). Ainsi, le pensionnaire de Premier League est allé piocher en Bundesliga. En difficulté avec Schalke 04, dernier du championnat allemand, Ozan Kabak rejoint les rangs de Liverpool pour un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de saison. Le club l’a officialisé sur son compte Twitter .



It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season