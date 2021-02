Mercato - LOSC : Excellente nouvelle pour Galtier !

Foot - Mercato - LOSC

Alors que Liverpool avait des vues sur Sven Botman, le défenseur néerlandais devrait finalement rester au LOSC cet hiver.

Annoncé avec insistance dans le viseur de Liverpool ces derniers jours, Sven Botman (21ans) devrait finalement rester au LOSC ! Fabrizio Romano annonce ce lundi que le défenseur néerlandais, homme fort de Christophe Galtier depuis son arrivée l’été dernier pour 8M€, ne rejoindra la formation de Jürgen Klopp en cette fin de mercato hivernal.

Sven Botman is *not* joining Liverpool today - he’s staying. No contacts/talks opened with Lille. #LFC are now set to announce Ben Davies as new signing after medicals completed. #DeadlineDay https://t.co/AbFtsOkbEe