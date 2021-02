Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Jürgen Klopp tient son nouveau défenseur !

Publié le 1 février 2021 à 18h25 par La rédaction mis à jour le 1 février 2021 à 18h26

Avec de nombreux blessés en défense, Liverpool cherche désespérément du renfort cet hiver, et c'est Ozan Kabak (Schalke 04) qui devrait débarquer en Angleterre.