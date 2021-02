Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien buteur de Ligue 1 bientôt bouclé par Puel ?

Publié le 1 février 2021 à 18h15 par La rédaction mis à jour le 1 février 2021 à 18h18

Alors que les dirigeants de l'ASSE multiplient les pistes afin de renforcer le secteur offensif, la toute dernière en date mènerait à Anthony Modeste, qui pourrait faire l'objet d'un prêt.

Alors que l'ASSE fait le forcing pour M'Baye Niang comme annoncé par le10sport.com, Claude Puel compterait tout de même une bonne longueur de retard sur Bologne selon Gianluca Di Marzio. Dernier arrivé dans ce dossier, le club de Serie A serait de plus en plus proche de signer le joueur du Stade Rennais, coiffant au poteau l'ASSE. Toujours à la recherche d'un renfort en attaque, Claude Puel et les Verts auraient donc activé une toute nouvelle piste, de dernière minute, du côté de la Bundesliga, en la personne d'Anthony Modeste. Un profil bien connu du championnat de France qui pourrait bel et bien y faire son retour avant la fin de ce mercato hivernal.

L'ASSE fonce sur Modeste !

À en croire les dernières informations de Mohamed Toubache-Ter, l’AS Saint-Étienne auraient contacté les dirigeants de Cologne afin de faire venir Anthony Modeste dans le cadre d'un prêt de six mois sec. À 32 ans, l'ancien attaquant de Ligue 1 serait quant à lui très intéressé à l'idée de rejoindre l'ASSE selon Sébastien Denis, journaliste à Foot Mercato . Alors que le mercato se clôture dans quelques heures seulement, le timing semble serré, reste à voir si Claude Puel parviendra à ses fins.