Mercato - ASSE : Le dossier M'Baye Niang bientôt réglé ?

Publié le 1 février 2021 à 17h15 par La rédaction

Malgré l'insistance de l'ASSE et l'intérêt du Genoa, M'Baye Niang serait toujours plus proche de rallier Bologne, dernier club arrivé dans ce dossier.

C'est le principal feuilleton de l'AS Saint-Étienne dans les dernières heures de ce mercato. En difficulté du côté du Stade Rennais, M'Baye Niang pourrait quitter la Bretagne d'ici peu. De quoi arranger l'ASSE, à la recherche d'un renfort dans le secteur offensif, mais qui doit faire face à l'intérêt du Genoa. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 31 janvier, le club italien est particulièrement intéressé par le profil de M'Baye Niang et a déjà trouvé un accord avec la formation dirigée par Julien Stéphan. Seule ombre au tableau, le joueur serait réticent à rejoindre le Genoa. De quoi laisser la porte ouverte à Saint-Étienne, qui serait même passé très près de signer Niang selon Simone Rovera. Mais c'était sans compter l'apparition de Bologne dans ce dossier, pour le plus grand désarroi de Claude Puel et des Verts .

Bologne fait la course en tête pour Niang !