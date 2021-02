Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça bouge dans tous les sens pour M'Baye Niang !

Publié le 1 février 2021 à 15h30 par Dan Marciano

L’ASSE s’est penchée sur la situation de M’Baye Niang et tente de se l’offrir lors des dernières heures du mercato. Mais l’attaquant sénégalais susciterait aussi l’intérêt de plusieurs équipes italiennes.

Malgré de grosses difficultés financières, le club stéphanois a souhaité se montrer actif lors de mois de janvier. Afin de renforcer l’effectif de Claude Puel, les dirigeants de l'ASSE ont bouclé l’arrivée de Boubacar Fall, venu remplacer Stéphane Ruffier, mais aussi celle de Pape Cissé, prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison par l’Olympiakos. Mais l es Verts n’auraient pas terminé leurs emplettes. L’ASSE voudrait profiter des dernières heures du mercato hivernal pour s’offrir un attaquant. Comme annoncé par le 10 Sport dès le 28 décembre dernier, Claude Puel a tenté d’enrôler Mostafa Mohamed, mais l’attaquant du FC Zamalek a finalement filé à Galatasaray après des semaines de négociations. Les dirigeants stéphanois n'auraient pas perdu de temps après cet échec et auraient passé la vitesse supérieure dans plusieurs dossiers. Selon Foot Mercato et le Progrès , l’ASSE aurait coché le nom de Cyle Larin, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Besiktas. Mais ces dernières heures, il a surtout été question d’une possible arrivée de M’Baye Niang à Saint-Etienne.

Puel tente le coup pour Niang, mais il n'est pas seul