Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de dernière minute pour cet indésirable de Pochettino ?

Publié le 1 février 2021 à 14h45 par D.M.

Idrissa Gueye serait réticent à quitter le PSG et à rejoindre Newcastle. Néanmoins, Leonardo pourrait trouver une solution pour le milieu de terrain dans les ultimes instants du mercato et lui trouver une porte de sortie.

Discret dans le sens des arrivées lors de ce mois de janvier, le PSG souhaiterait également profiter des dernières heures du mercato hivernal pour dégraisser l’effectif et se séparer de joueurs. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Julian Draxler serait poussé vers la sortie, tout comme Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais serait sur les tablettes de Newcastle et des négociations auraient débuté entre les deux équipes. Interrogé sur une possible arrivée de Gueye, l’entraîneur des Magpies a préféré ironiser sur la situation : « Neymar est en réalité le seul joueur du PSG qui nous intéresse. Mais ce dossier ne devrait pas aboutir » a déclaré Steve Bruce ce lundi.

Un départ toujours d'actualité pour Gueye ?