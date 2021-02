Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dû baisser les armes pour la priorité de Pochettino…

Publié le 1 février 2021 à 14h15 par Th.B.

Fortement intéressé par l’idée de recruter Dele Alli cet hiver, le PSG a dû se frotter à la réticence de Daniel Levy. Et les attentes du président de Tottenham concernant sa succession pourraient bien être la raison de l’échec de Leonardo dans cette opération.

Dele Alli ne devrait pas quitter Tottenham pour rejoindre le PSG lors de cette ultime journée de mercato. Pourtant, la volonté des dirigeants parisiens et de l’entraîneur Mauricio Pochettino d’attirer l’Anglais à Paris était fondée selon les informations divulguées ces dernières semaines. Le10sport.com vous assurait d’ailleurs le 26 décembre dernier, avant même que Mauricio Pochettino ne soit nommé coach du PSG, que l’Argentin privilégiait une offensive auprès d’Alli plutôt qu’Eriksen. Et malgré la détermination de Dele Alli de troquer la tunique de Tottenham pour celle du PSG, cette opération ne verra pas le jour selon The Athletic et en partie à cause d’Eriksen notamment.

La réticence de Levy, le dossier Eriksen pour ne rien arranger…