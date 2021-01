Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour le feuilleton de l'hiver !

Publié le 31 janvier 2021 à 17h45 par A.C.

Annoncé proche d’un départ et poussé notamment vers le Paris Saint-Germain, Christian Eriksen a vu sa situation changer à l’Inter.

Il y a tout juste un mois, Christian Eriksen était le pestiféré de l’Inter. Décevant, le Danois arrivé à l’hiver 2020 ne rentrait plus dans les plans d’Antonio Conte et la presse italienne parlait tout simplement « d’erreur de casting ». Les Nerazzurri ont d’ailleurs publiquement annoncé vouloir le vendre et Eriksen a ainsi été lié à plusieurs clubs, notamment au Paris Saint-Germain. L’arrivée de Mauricio Pochettino n’a fait qu’alimenter les spéculations, même si nous vous avons annoncé sur le10sport.com que le coach du PSG souhaite plutôt retrouver Dele Alli, un autre de ses anciens joueurs à Tottenham.

Eriksen va continuer à l’Inter