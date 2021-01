Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dele Alli, ventes… Vers un échec total de Leonardo cet hiver ?

Publié le 30 janvier 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 30 janvier 2021 à 19h44

Alors que le PSG nourrissait quelques ambitions pour cette fenêtre hivernale des transferts, il semblerait que Leonardo soit en passe de ne boucler qu’un seul coup d’ici lundi prochain. Et il ne s’agirait même pas d’une arrivée, mais seulement d’un départ... en prêt.

Au premier abord, on pouvait penser que cette fenêtre hivernale des transferts serait agitée au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le mois de janvier avait commencé fort avec la venue de Mauricio Pochettino en lieu et place de Thomas Tuchel. L’Argentin a ainsi paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Plus encore, l’ancien entraîneur de Tottenham est arrivé avec une priorité de recrutement claire, à savoir Dele Alli comme le10sport.com vous l’avait annoncé. Seulement voilà, plus les jours ont passé, plus ce dossier a semblé s’engouffrer dans un statu quo irrémédiable pour le PSG.

Dele Alli, une piste compromise...

Le moins que l’on puisse dire est que Tottenham n’a pratiquement jamais ouvert la porte au PSG avec son international anglais. Effectivement, il a été annoncé à plusieurs reprises que Daniel Levy ne souhaitait pas laisser filer Dele Alli en ce mois de janvier. Cependant, une éclaircie est apparue cette semaine, puisque certaines informations parues dans la presse évoquaient un changement de position de la part du président des Spurs , ce dernier acceptant finalement l’idée d’un prêt sans option d’achat, mais à la seule condition qu’un remplaçant soit recruté en premier lieu. Et c’est là que le bât blesse ! En effet, Tottenham était annoncé sur les traces de Christian Eriksen dans cette optique, mais Antonio Conte et les dirigeants de l’Inter n’ont eu de cesse d’affirmer que le Danois ne bougera pas. De ce fait, la venue de Dele Alli au PSG semble fortement compromise à quelques heures de la fermeture de cette session des transferts. Et Mauricio Pochettino ne semble pas se bercer d’illusions à la lecture de son discours tenu en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement du PSG à Lorient : « Vous venez de me rappeler qu'il reste 3 jours, mais je ne fais pas attention à cela. Je suis concentré sur l’équipe pour avoir le meilleur rendement possible et nous améliorer ».

Le départ en prêt de Bandiougou Fadiga sera-t-il le seul mouvement de l'hiver ?