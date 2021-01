Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ surprise à prévoir pour cette pépite de Pochettino ?

Publié le 29 janvier 2021 à 22h10 par H.G.

Tandis qu’il s’est montré convainquant lorsqu’il a joué avec l’équipe première du PSG cette saison, le jeune Bandiougou Fadiga pourrait prochainement quitter le club de la capitale dans le cadre d'un prêt.

À 20 ans, Bandiougou Fadiga est victime de la forte concurrence présente dans l’entrejeu du PSG. Malgré tout, le jeune joueur issu du centre de formation du club de la capitale est parvenu à se montrer en évidence lors de ses rares apparitions en Ligue 1 cette saison. Seulement voilà, ce ne sont pas ses 57 minutes de jeu réparties en six rencontres qui lui permettront de parfaire sa formation et de s’acclimater au plus haut niveau. De ce fait, la meilleure solution pour Bandiougou Fadiga semble être un prêt, et c’est précisément ce sur quoi travaillerait le PSG.

Direction le Stade Brestois pour Bandiougou Fadiga ?