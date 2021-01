Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé pour cette star étrangère ? La réponse !

Publié le 29 janvier 2021 à 21h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Edin Dzeko pourrait bien quitter l’AS Roma cet hiver.

Il est l’une des belles occasions de ce mercato hivernal. Depuis sa brouille avec Paulo Fonseca en marge de la défaite de l’AS Roma face à La Spezia en Coppa Italia (0-3), Edin Dzeko a été destitué du titre de capitaine et n’est plus convoqué par son entraineur. La presse italienne a d’ailleurs expliqué que le club romain essaye de trouver un club à l’attaquant de 34 ans, le proposant ainsi à Leonardo et au Paris Saint-Germain. Mais Dzeko pourrait également rester en Serie A. Sky Sport Italia a en effet récemment annoncé que la Roma et l’Inter discuteraient d’un échange entre le Bosnien et Alexis Sanchez.

« Dzeko ? Je n’ai jamais demandé rien à personne »