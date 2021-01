Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au FC Barcelone, on est prêt à tout pour Messi !

Publié le 30 janvier 2021 à 18h45 par A.C.

Joan Laporta, l’un des favoris pour la présidence du FC Barcelone, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Messi.

Le Paris Saint-Germain a commencé son opération séduction pour Lionel Messi. Après Leonardo dans France Football, plusieurs figures du PSG se sont en effet prononcées sur une arrivée du sextuple Ballon d’Or. C’est le cas de son ancien coéquipier Neymar, ainsi que de ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria. Dans un entretien accordé à AS , Mauricio Pochettino s’est également prononcé au sujet d’une possible arrivée de Messi, restant toutefois très évasif. « On parle beaucoup. Ce sont les stratégies de tous les clubs pour améliorer les équipes. À la fin, nous verrons ce qui se passe. Ma responsabilité est d'avoir du respect pour les joueurs qui jouent pour d'autres équipes et de garder cette distance. Dans le football, tout ne se passe pas, mais tous les clubs s'efforcent de rapprocher les meilleurs footballeurs de la victoire » a lancé le coach du PSG. « Parfois, les mots sont inutiles. Avec la question que vous me posez, tout est clair. Quel entraîneur dans le monde ne voudrait pas avoir un joueur du calibre dont vous me parlez ? Je comprends parfaitement la question, mais elle cherche une controverse. C'est une question dangereuse si un mot de moi est sorti de son contexte… ».

« Le dossier Messi est une priorité »