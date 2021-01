Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement de taille dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 30 janvier 2021 à 17h45 par D.M.

Alors que les négociations au sujet de la prolongation de Sergio Ramos sont dans l’impasse, le Real Madrid aurait prévu de se rapprocher prochainement du défenseur afin d’essayer de trouver un accord.

Un monument du Real Madrid pourrait bien prendre la porte de sorite lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Sergio Ramos, arrivé à la Casa Blanca en 2005, ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail. Florentino Perez voudrait que Sergio Ramos baisse son salaire de 10%, mais le joueur aurait refusé de faire cet effort. Les négociations sont dans l’impasse et selon certains médias espagnols, le capitaine du Real Madrid serait prêt à écouter les offres qui arrivent sur sa table. Le PSG ferait partie des clubs intéressés et Mauricio Pochettino n’a d'ailleurs pas hésité à lui adresser un message lors d’un entretien à Marca : « Ici, Sergio Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde ».

Nouvelle rencontre entre Sergio Ramos et le Real Madrid