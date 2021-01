Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant refroidit clairement Claude Puel !

Publié le 30 janvier 2021 à 16h10 par D.M.

Des médias turcs ont annoncé ces dernières heures que l’ASSE s’était renseignée sur la situation de Cenk Tosun. Mais le joueur d’Everton privilégie un départ vers le Besiktas.

L’ASSE doit s’activer si elle veut s’offrir un attaquant avant la fin du mercato hivernal. Après l’échec du dossier Mostafa Mohamed, le club stéphanois se retrouve au pied du mur et aurait activé ces dernières plusieurs pistes pour essayer de boucler une opération de dernière minute. Foot Mercato a annoncé que l’ASSE suivait de près la situation de Cyle Larin, sous contrat jusqu’en 2022 avec Besiktas. Et selon certains médias tucs, les Verts auraient également coché le nom de Cenk Tosun, qui évolue à Everton.

« Je voudrais rejoindre Besiktas jusqu'à la fin de la saison »