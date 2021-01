Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette annonce de taille sur l'échec de Puel dans le dossier Mohamed !

Publié le 30 janvier 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Porte-parole du FC Zamalek, Essam Salem est revenu sur le transfert avorté de Mostafa Mohamed à l’ASSE. L’attaquant égyptien devrait finalement prendre la direction de la Turquie et s'engager avec Galatasaray.

Le projet de rajeunissement de l’effectif entrepris par Claude Puel lors du dernier mercato estival n’a pas porté ses fruits. Mal en point en Ligue 1, l’ASSE souhaite ainsi profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer, notamment en attaque, et un joueur aurait impressionné les dirigeants stéphanois. Comme annoncé par le 10 Sport dès le 28 décembre dernier, le club du Forez a entamé des discussions avec le FC Zamalek au sujet du transfert de Mostafa Mohamed, international égyptien âgé de 23 ans. L’ASSE est passée par toutes les émotions dans ce dossier. La formation de Saint-Etienne a cru à plusieurs reprises pouvoir mettre la main su le joueur, prêt à prendre la direction de la France, mais le FC Zamalek se serait montré intransigeant et aurait exigé le paiement de 5M$ en une seule fois. Selon nos informations, l’ASSE a demandé un prêt bancaire de 2M€ pour répondre aux demandes du club du Caire et finaliser le deal. Mais finalement, le FC Zamalek a annoncé ce jeudi que Mostafa Mohamed devrait finalement prendre la direction de Galatasaray. Une décision qui a provoqué l’incompréhension de Bernard Caïazzo.

L'incompréhension de Caïazzo

Ce vendredi, le Président du Conseil de Surveillance n’a pas caché sa colère après cet échec dans le dossier Mohamed. « Nous avons répondu à toutes les exigences de Zamalek, parce que nous voulions vraiment le joueur. Au début, je n'étais pas responsable de la négociation. Les responsables de la négociation avaient précédemment proposé un montant important en espèces et le restant en versements. Je communiquais avec Emad Abdel Aziz (ndlr : président de Zamalek) sur WhatsApp et il m'a assuré qu'il acceptait de nous vendre Mustafa. Il a invité Roland Romeyer, président de l'exécutif du club, à négocier au Caire, mais nous avons été surpris hier quand nous l'avons contacté d'apprendre qu'il refusait finalement de nous vendre le joueur » a-t-il déclaré dans un entretien à Elcaptain et dans des propos rapportés par En Vert et contre tous . Mais à en croire le FC Zamalek, si Mostafa Mohamed n’a pas rejoint l’ASSE c’est avant tout en raison des propos de Roland Romeyer.

« Ce qui s'est passé de leur côté nous a fait refuser de reprendre les négociations avec l’ASSE »