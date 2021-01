Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos pourrait débarquer avec un énorme projet !

Publié le 30 janvier 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors qu'il vient de quitter le LOSC, Luis Campos n'exclut pas l'OM comme une potentielle destination.

« Je suis ambitieux, je suis libre. Je mène une grande réflexion. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais, avec mon ambition et ma capacité de travail, c’est le bon moment pour un gros projet, avec de grands noms, pour gagner des titres plus régulièrement. (...) Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi. Mon objectif n° 1 est de gagner. » Peu après avoir quitté le LOSC le mois dernier, Luis Campos n'avait pas caché ses ambitions : rebondir dans une équipe désireuse de gagner. Après Lille et l'AS Monaco, le Portugais aurait peut-être trouvé sa future équipe : l'OM.

L'OM envisagé... seulement si les ambitions sont revues à la hausse ?

Selon les informations du journaliste Manu Lonjon d'Eurosport, Luis Campos aurait visiblement coché l'OM comme l'une des équipes susceptibles de l'intéresser. Ceci dit, et parallèlement au discours qu'il avait tenu après son départ du LOSC, Luis Campos veut rebondir dans une équipe qui est ambitieuse et se donne les moyens de réussir. Reste à voir si la situation de l'OM, sixième de Ligue 1 avec sept points de retard sur Monaco, troisième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions, est assez attirante pour lui...