Mercato - PSG : Leonardo sur le point de jouer un mauvais tour au Barça ? La réponse !

Publié le 30 janvier 2021 à 7h45 par A.C.

Comme le FC Barcelone, Leonardo et le Paris Saint-Germain lorgneraient Eric Garcia, dont le contrat avec Manchester City se termine en juin prochain.

Voilà plusieurs mois déjà que la presse catalane annonce une arrivée d’Eric Garcia au FC Barcelone. Mais voilà, il n’est pas arrivé l’été dernier et il ne devrait pas non plus arriver cet hiver. Les élections à la présidence empêchent le Barça de faire quoi que ce soit pour le défenseur de Manchester City. Certains candidats se prononcent en faveur d’un effort pour recruter Garcia, tandis que d’autres n’y voient aucun intérêt, préférant attendra la fin de son contrat en juin prochain. Mais la tâche du Barça s’est compliquée encore plus cet hiver, avec l’irruption du Paris Saint-Germain ainsi que d‘autres clubs européens, dans la course à Garcia.

Garcia est promis au Barça