Mercato - OM : Le vestiaire de l’OM est toujours derrière Villas-Boas !

Publié le 30 janvier 2021 à 6h00 par T.M.

Pendant que l’OM traverse une grosse crise, André Villas-Boas n’est pas épargné. Alors que les rumeurs sont nombreuses, le Portugais peut toutefois toujours compter sur le soutien de ses joueurs.

Alors que les défaites s’enchainent à l’OM, André Villas-Boas se retrouve notamment en première ligne face aux critiques. Et en pleine tempête, l’avenir du Portugais est remis en question. Alors que son départ en fin de saison, à l’issue de son contrat, est quasiment acté, certaines rumeurs rapportent que l’OM pourrait se séparer de Villas-Boas pour nommer un nouvel entraîneur dès maintenant. Actuellement, la vie du Special Two n’est donc pas simple sur la Canebière, mais son vestiaire est toujours à ses côtés.

« On est tous ensemble »