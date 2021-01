Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a fait une grande demande à Kylian Mbappé !

Publié le 30 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Dans le feuilleton Kylian Mbappé, le FC Barcelone pourrait également avoir son mot à dire. D’ailleurs, en Catalogne, on pourrait préparer un énorme coup avec l’entourage du Français.

Kylian Mbappé l’a fait savoir, il réfléchit actuellement concernant son avenir. Alors que le Français pourrait prolonger avec le PSG, il pourrait également s’en aller à la fin de la saison, moment où il n’aura plus qu’un an de contrat. Et pour sa prochaine destination, le Real Madrid et Liverpool seraient actuellement les mieux placés pour accueillir Mbappé. Néanmoins, dans cette lutte, le FC Barcelone pourrait bien se muer en trouble-fête. D’ailleurs, en coulisse, cela discuterait pour une possible arrivée au sein du club catalan.

Mbappé à Barcelone en 2022 ?