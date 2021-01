Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Départs, arrivées… Le gros coup de gueule de Raymond Domenech !

Publié le 30 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que le FC Nantes est à la recherche de renforts sur cet hiver, les Canaris voient leur effectif se réduire petit à petit. Ce qui a le don d’agacer Raymond Domenech, qui souhaite voir le mercato hivernal disparaître.

Avec l’arrivée imminente de Mehdi Abeid du côté d’Al Nasr (Arabie Saoudite), le FC Nantes devrait enregistrer un nouveau départ dans les prochains jours, après celui d’Abdoulaye Dabo du côté de la Juventus. En quête de renforts dans tous les secteurs de jeu, le 17e de Ligue 1 est loin d’être actif sur ce mercato hivernal. Bien au contraire, les Canaris voient des joueurs quitter le navire, alors qu’ils jouent leur survie dans l’élite du football français. Et cela pourrait encore continuer puisque Imran Louza intéresse l’OM. Toute cette agitation ne plaît pas Raymond Domenech, qui aimerait garder un effectif stable pour la suite de la saison.

« Ce mercato d'hiver est une aberration »