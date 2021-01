Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir en Italie pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 30 janvier 2021 à 6h45 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé, pourrait-il notamment filer du côté de l’Italie ? Réponse.

A 22 ans, Kylian Mbappé arrive déjà à un tournant de sa carrière. En effet, l’été prochain, le joueur du PSG n’aura plus qu’un an de contrat et pourrait donc être dans une position idéale pour aller voir ailleurs. Alors que Mbappé pourrait également prolonger avec le club de la capitale, le joueur de Mauricio Pochettino se pose actuellement de nombreuses questions concernant la marche à suivre pour la suite de sa carrière. Va-t-il privilégier un départ loin du PSG ? Où pourrait-il rebondir ? Jusqu’à présent, ce sont surtout le Real Madrid et Liverpool qui tiendraient la corde pour accueillir Kylian Mbappé.

« Je ne pense que nous verrons Mbappé en Italie dans les prochaines années »