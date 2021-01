Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero, Messi… Guardiola prêt à contrarier les plans de Pochettino ?

Publié le 30 janvier 2021 à 5h45 par T.M.

La saison prochaine, le PSG de Mauricio Pochettino pourrait prendre l’accent argentin. Alors que Lionel Messi et Sergio Agüero seraient notamment ciblés, Manchester City pourrait bien tout compromettre. Explications.

Malgré des moyens limités avec le contexte actuel, le PSG pourrait tout de même frapper très fort l’été prochain et ce pour 0€. En effet, dans la capitale, Leonardo pourrait profiter de grosses opportunités et récupérer des stars libres. Cela vaudrait notamment pour Lionel Messi, Sergio Agüero et Sergio Ramos, tous en fin de contrat avec le FC Barcelone, Manchester City et le Real Madrid. D’ailleurs, en ce qui concerne les deux joueurs argentins, la présence de Mauricio Pochettino pourrait être un atout non négligeable pour les convaincre de rejoindre le PSG. Mais cela ne s’annonce pas si simple…

Des retrouvailles à City plutôt qu’au PSG ?