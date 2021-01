Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision imminente pour l’avenir d’Agüero !

Publié le 27 janvier 2021 à 22h10 par T.M.

En fin de contrat à Manchester City et annoncé comme l’une des priorités de Mauricio Pochettino au PSG, Sergio Agüero devrait rapidement être fixé sur son avenir.

Actuellement, Moise Kean n’est que prêté au PSG par Everton. Et alors qu’une option d’achat n’a été négociée pour l’Italien, celui-ci pourrait ne pas rester à l’issue de la saison. Cela pourrait donc bouger dans le secteur offensif de Mauricio Pochettino et l’Argentin verrait même les choses en grand pour cela. En effet, dernièrement, il a été annoncé que le nouvel entraîneur du PSG avait notamment fait de Sergio Agüero l’une de ses priorités. A 32 ans, le Kun est en fin de contrat avec Manchester City et pourrait donc être libre d’ici quelques mois. Le PSG saisira-t-il alors cette belle opportunité avec Agüero ?

Rendez-vous dans quelques semaines !