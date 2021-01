Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola laisse le champ libre à Leonardo pour cet attaquant !

Publié le 30 janvier 2021 à 10h10 par A.D.

Suivi de près par le PSG, Edin Dzeko aurait été proposé à Manchester City. Toutefois, Pep Guardiola et la direction des Citizens auraient refusé de rapatrier le buteur de l'AS Rome.

Dans une situation critique à l'AS Rome, Edin Dzeko se rapprocherait dangereusement de la porte de sortie. En quête d'un nouveau buteur, Leonardo serait prêt à profiter de la situation pour récupérer le buteur bosnien. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir Manchester City se mettre en travers de sa route sur ce dossier. Comme l'a indiqué le Corriere dello Sport dernièrement, Edin Dzeko verrait d'un très bon oeil un retour chez les Citizens . Mais heureusement pour Leonardo et le PSG, Pep Guardiola ne serait pas du tout emballé par l'idée de rapatrier l'attaquant de 34 ans, et il l'aurait fait savoir.

Pep Guardiola aurait recalé Edin Dzeko