Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 30 janvier 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que le PSG a dernièrement été annoncé sur les traces d’Emerson, Leonardo aurait d’ores et déjà initié des contacts avec l’agent du joueur dont les droits sont partagés entre le FC Barcelone et le Real Betis.

Malgré l’arrivée d’Alessandro Florenzi l’été dernier en provenance de l’AS Roma dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le couloir droit de la défense du PSG est toujours victime de lacunes. En effet, Thilo Kehrer peine à performer sur la durée à ce poste tandis que le jeune Colin Dagba ne parvient pas à convaincre les observateurs. Par conséquent, Leonardo risque de n’avoir d’autre choix que de recruter une nouvelle fois dans ce secteur au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et dans cette optique, Estadio Deportivo a dernièrement annoncé que le PSG étudiait la piste menant à Emerson. Le joueur de 22 ans évoluera du côté du Real Betis jusqu’en fin de saison avant de revenir au FC Barcelone l’été prochain, les deux clubs se partageant ses droits.

Emerson veut jouer au FC Barcelone, mais le PSG ne le rebuterait pas pour autant