Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech en passe de boucler un dossier chaud !

Publié le 30 janvier 2021 à 9h30 par La rédaction

Randal Kolo Muani l'a affirmé, il veut rester à Nantes. Un message entendu par ses dirigeants, qui se pressent pour lui proposer une prolongation pour calmer les ardeurs des autres clubs intéressés.

« Mes intentions ? C'est de poursuivre avec le FC Nantes, de rester dans mon club formateur, et de réussir à nous maintenir cette saison. Pour l'instant je suis ici et je travaille pour rester ici. L'objectif numéro 1 c'est de se maintenir. » Interrogé ce samedi en conférence de presse d'avant-match - Nantes reçoit Monaco ce dimanche à 21h00 - Randal Kolo Muani n'a pas caché sa volonté première d'aider le FC Nantes. Sous contrat jusqu'en 2022, le jeune attaquant est des plus courtisés et pour cause, il est la révélation nantaise de ce début de saison. Une situation qui avait de quoi inquiéter les Canaris , d'autant plus qu'il avait refusé la première offre de prolongation de contrat, jugée trop faible financièrement parlant. Pour autant, Raymond Domenech, Waldemar Kita et Nantes n'ont pas dit leur dernier mot et ont décidé de passer à l'action pour faire passer un message fort concernant la disponibilité de Randal Kolo Muani.

Kolo Muani à Nantes jusqu'en 2024 ?