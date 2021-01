Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l'avenir de Draxler ?

Publié le 30 janvier 2021 à 8h45 par D.M.

Julian Draxler devrait rester au PSG jusqu’à la fin de la saison et quitter le club parisien en tant qu’agent libre lors du prochain mercato estival. Le FC Séville ferait partie des équipes intéressées.

Le mercato hivernal est pour l’instant bien calme du côté du PSG. La seule piste concrète de Leonardo mène pour l’instant à Dele Alli, joueur de Tottenham qui serait enclin à rejoindre Paris. Par ailleurs, le directeur sportif parisien se serait également fixé pour objectif de se séparer de plusieurs joueurs afin de notamment de renflouer les caisses. Il a été question d’un possible départ d’Idrissa Gueye, d’Abdou Diallo, de Thilo Kehrer ou encore de Julian Draxler. Arrivé en 2017 au PSG, le milieu de terrain voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et un transfert pourrait permettre au club de la capitale de récolter une petite somme d’argent. Mais l’entourage de Draxler a été très clair au sujet de son avenir.

Le FC Séville suivrait la situation de Draxler