Mercato - OM : Pablo Longoria déjà fixé pour sa nouvelle priorité en Ligue 2 !

Publié le 30 janvier 2021 à 19h15 par La rédaction

Avec de nombreux départs au milieu de terrain, Pablo Longoria explore quelques pistes pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Si plusieurs noms sont déjà sur sa liste, le directeur sportif pourrait venir piocher à Toulouse en Ligue 2. Mais le club n'envisage pas de céder Amine Adli comme l'a expliqué Patrice Garande.

Depuis les départs de Morgan Sanson et Kevin Strootman, Pablo Longoria se démène pour trouver un nouveau milieu de terrain à André Villas-Boas. Le technicien portugais a clairement indiqué cette semaine qu'il attendait du renfort dans ce secteur de jeu : « Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver » assurait-il en conférence de presse. Plusieurs noms figureraient déjà sur la liste du directeur sportif. Parmi eux, celui d’Amine Adli. Le Head of Football de l’OM s’intéresserait au milieu de 20 ans de Toulouse. Mais comme le10sport vous l'a révélé ce samedi, le club phocéen n’est pas le seul sur le coup. Le LOSC convoiterait également le joueur. Mais pour l’heure, le TFC n'est pas vendeur.

« Il est à fond dans notre objectif et avec ses partenaires. C’est ça le plus important »